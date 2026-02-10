Famoso streamer llegó a un acuerdo para comprar la icónica casa de Walter White en Breaking Bad

10 feb. 2026 - 02:35 hrs.

Adin Ross es el famoso streamer que llegó a un acuerdo para comprar la icónica casa de la serie Breaking Bad, una de las mejores evaluadas en la historia de la televisión.

Según informó TMZ, el precio de la vivienda se había reducido de los 4 millones de dólares a 400 mil dólares, lo que desató una verdadera batalla para los que estuvieron interesados en adquirirla.

La intención sería recrearla por el interior como en la serie

El equipo del streamer hizo una oferta por el hogar donde Walter White (Heisenberg) vivía con su familia en Albuquerque, aunque no se reveló el monto que puso sobre la mesa.

Los últimos antecedentes indican que la intención de Ross no es solo comprar la casa, sino también recrearla por el interior y que coincida con lo mostrado en el show televisivo.

Las ofertas por la casa de Breaking Bad

Hasta inicios de esta semana, los propietarios de la casa recibieron una veintena de ofertas legítimas. De hecho, el valor de la vivienda habría vuelto a aumentar producto de la alta demanda.

El atractivo se hizo famoso desde que la serie llegó a su fin en 2013. A partir de allí, los fanáticos buscaron la dirección exacta y comenzaron a tomarse fotografías en el exterior, lo que se volvió un verdadero panorama, aunque en un problema para algunos vecinos.

