Por hasta 8 horas: Anuncian cortes de luz para este martes 10 de febrero en sectores de 12 comunas de la RM

10 feb. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en doce comunas de la Región Metropolitana para este martes 10 de febrero. Esto está relacionado con trabajos en la red eléctrica, los que pueden extenderse hasta por ocho horas.

En el sitio web oficial, la compañía publicó el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Las comunas y sectores en que se cortará la luz este martes 10 de febrero

Independencia: Entre las 09:30 y 17:30 horas

Quilicura: Desde las 10:00 a las 16:00 horas

Providencia: De las 11:30 a las 12:30 horas

Ñuñoa: Entre las 09:30 y las 15:30 horas

Peñalolén: Entre las 10:00 y las 17:00 horas

La Florida: De las 10:30 a las 16:30 horas

La Florida: A partir de las 10:00 hasta las 17:00 horas

La Florida: Desde las 10:00 a las 18:00 horas

La Florida: De las 10:00 a las 17:00 horas

La Florida: Desde las 10:00 a las 16:00 horas

Maipú: A partir de las 10:00 hasta las 13:00 horas

Huechuraba: Desde las 10:00 a las 16:00 horas

