Por hasta 8 horas: Anuncian cortes de luz para este martes 10 de febrero en sectores de 12 comunas de la RM
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Enel Distribución anunció cortes de luz en doce comunas de la Región Metropolitana para este martes 10 de febrero. Esto está relacionado con trabajos en la red eléctrica, los que pueden extenderse hasta por ocho horas.
En el sitio web oficial, la compañía publicó el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.
Las comunas y sectores en que se cortará la luz este martes 10 de febrero
Independencia: Entre las 09:30 y 17:30 horas
Quilicura: Desde las 10:00 a las 16:00 horas
Providencia: De las 11:30 a las 12:30 horas
Ñuñoa: Entre las 09:30 y las 15:30 horas
Peñalolén: Entre las 10:00 y las 17:00 horas
La Florida: De las 10:30 a las 16:30 horas
La Florida: A partir de las 10:00 hasta las 17:00 horas
La Florida: Desde las 10:00 a las 18:00 horas
La Florida: De las 10:00 a las 17:00 horas
La Florida: Desde las 10:00 a las 16:00 horas
Maipú: A partir de las 10:00 hasta las 13:00 horas
Huechuraba: Desde las 10:00 a las 16:00 horas
