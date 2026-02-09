Por hasta 7 horas: Enel programa cortes de luz para este lunes 9 de febrero en 10 comunas de la RM

09 feb. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en diez comunas de la Región Metropolitana para este lunes 9 de febrero. Esto está relacionado con trabajos en la red eléctrica, los que pueden extenderse hasta por siete horas.

En la página web oficial, la compañía publicó el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

¿En qué comunas y sectores se cortará la luz?

Huechuraba: Entre las 11:00 y las 17:00 horas

Cerro Navia: Desde las 10:30 a las 16:30 horas

Quinta Normal: Desde las 10:00 a las 16:00 horas

La Reina: Entre las 10:00 y las 17:00 horas

Ñuñoa: A partir de las 11:00 hasta las 17:00 horas

Santiago: Desde las 10:00 a las 13:00 horas

Macul: Desde las 10:00 a las 17:00 horas

San Miguel: Entre las 11:00 y las 17:00 horas

La Florida: Desde las 10:00 a las 17:00 horas

Maipú: A partir de las 11:00 hasta las 17:00 horas

