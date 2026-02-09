Por hasta 7 horas: Enel programa cortes de luz para este lunes 9 de febrero en 10 comunas de la RM
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Enel Distribución anunció cortes de luz en diez comunas de la Región Metropolitana para este lunes 9 de febrero. Esto está relacionado con trabajos en la red eléctrica, los que pueden extenderse hasta por siete horas.
En la página web oficial, la compañía publicó el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.
¿En qué comunas y sectores se cortará la luz?
Huechuraba: Entre las 11:00 y las 17:00 horas
Cerro Navia: Desde las 10:30 a las 16:30 horas
Quinta Normal: Desde las 10:00 a las 16:00 horas
La Reina: Entre las 10:00 y las 17:00 horas
Ñuñoa: A partir de las 11:00 hasta las 17:00 horas
Santiago: Desde las 10:00 a las 13:00 horas
Macul: Desde las 10:00 a las 17:00 horas
San Miguel: Entre las 11:00 y las 17:00 horas
La Florida: Desde las 10:00 a las 17:00 horas
Maipú: A partir de las 11:00 hasta las 17:00 horas
