"Nadie comprende lo que está diciendo": Donald Trump arremete contra el show de medio tiempo de Bad Bunny

09 feb. 2026 - 01:28 hrs.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la fiesta boricua que montó este domingo Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl que se celebró en el Levi's Stadium de San Francisco.

El magnate calificó el espectáculo del cantante puertorriqueño en redes sociales como "una afrenta a la grandeza de Estados Unidos", desatando una ola de comentarios.

¿Qué dijo Donald Trump?

Trump, quien declinó ir a la final de la Liga de fútbol americano, escribió en Truth Social inmediatamente después de la presentación del reguetonero puertorriqueño que "nadie comprende lo que este tipo está diciendo".

"Este show solo es una bofetada en la cara a nuestro país", manifestó Trump, agregando que "no hay nada inspiracional en este desastre de espectáculo de medio tiempo".

En el espectáculo de medio tiempo, el artista entonó sus más grandes éxitos con una perfomance cargada hacia los países de Latinoamérica. De hecho, el show contó con la presencia de celebridades como Pedro Pascal, Karol G y Ricky Martin, todos de habla hispana.

