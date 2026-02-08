Prohiben todo lo elaborado en Corea del Sur: Reportan que Corea del Norte ejecutó a escolares por ver El Juego del Calamar

08 feb. 2026 - 01:20 hrs.

¿Qué pasó?

Las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur han estado marcadas por la inestabilidad y las tensiones constantes. Para el régimen de Kim Jong-un, el consumo de contenidos culturales surcoreanos, como series de televisión o música, está prohibido y es considerado un delito grave.

Un reporte de la Amnistía Internacional reveló que en Corea del Norte varias personas, incluidos niños, están siendo ejecutadas públicamente, enviadas a campos de trabajo y sometidas a humillaciones públicas por ver programas surcoreanos, como "El Juego del Calamar", una de las series más exitosas de la plataforma Netflix.

Corea del Norte ejecutó a escolares por ver el Juego del Calamar

Los norcoreanos que lograron salir del país dijeron a Amnistía Internacional que ver series surcoreanas o escuchar Kpop puede derivar en castigos severos, incluida la muerte.

Uno de los testimonios recopilados por la institución señala que varias personas en la provincia de Yanggang, incluidos estudiantes, habían sido ejecutadas por ver El Juego del Calamar. Además, el medio Radio Free Asia documentó de forma independiente una ejecución en la provincia de Hamgyong del Norte en 2021 por distribuir la serie

Los entrevistados por Amnistía Internacional, correspondientes a un grupo de 25 norcoreanos, describieron un clima de temor en su país de origen en el que la cultura surcoreana es tratada como un delito grave, mientras que las familias más ricas del Norte a veces evitan el castigo sobornando a los funcionarios del régimen.

La directora regional adjunta de Amnistía Internacional, Sarah Brooks, dijo que "estos testimonios muestran cómo Corea del Norte está aplicando leyes distópicas que significan que ver un programa de televisión surcoreano puede costarle la vida, a menos que pueda pagarlo".

