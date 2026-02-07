Beneficio por Años Cotizados: ¿En qué casos se suspende el pago?

07 feb. 2026 - 08:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados es uno de los aportes más relevantes que reciben los jubilados y jubiladas en Chile para complementar su pensión.

Es un bono automático que no requiere postulación, entregando un aporte mensual adicional en UF, correspondiente a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un tope de 2,5 UF mensuales, lo que equivale a 25 años de cotizaciones.

Para recibir el beneficio, las mujeres deben tener al menos 120 meses cotizados (10 años) y los hombres 240 meses cotizados (20 años), con un máximo de 300 meses continuos o discontinuos (25 años).

¿En qué casos se puede suspender el pago del Beneficio por Años Cotizados?

De acuerdo con el portal ChileAtiende, el beneficio puede interrumpirse si el beneficiario se encuentra fuera del país por más de 180 días, continuos o no, dentro de un mismo año calendario (enero a diciembre).

Otro de los motivos de suspensión es si el jubilado no realiza el cobro del beneficio durante 6 meses consecutivos.

¿Cómo puedo consultar si me corresponde el beneficio?

Si aún no sabes si te corresponde el beneficio, puedes consultar en el siguiente portal (clic acá), en el que solo debes digitalizar tu RUT y fecha de nacimiento.

