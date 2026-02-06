Detienen a "JJ", miembro de peligrosa banda peruana Los Pulpos, en el Aeropuerto de Santiago

06 feb. 2026 - 22:19 hrs.

¿Qué pasó?

Jhon Esnaider Nureña Rojas, alias "JJ", sindicado como el brazo armado de la banda de crimen organizado de origen peruano Los Pulpos, fue detenido este viernes mientras intentaba ingresar a Chile por el Aeropuerto de Santiago.

Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP), la captura este viernes se concretó gracias a un trabajo coordinado con la Policía de Investigaciones (PDI).

El sospechoso, de 19 años, abordó en la noche del jueves un vuelo con destino a Santiago, situación que fue advertida por las autoridades peruanas, quienes notificaron oportunamente a la PDI.

PDI lo detuvo en el Aeropuerto de Santiago

Al descender del avión en el Aeropuerto de Pudahuel, "JJ" fue detenido por la PDI, que posteriormente se comunicó con sus pares peruanos para coordinar su retorno a Lima, el cual se concretó pocas horas después.

Nureña Rojas es señalado como el encargado de instalar explosivos para Los Pulpos, los cuales eran detonados mediante teléfonos celulares. Las autoridades no descartan que sea el responsable de colocar el artefacto explosivo contra un bus que transportaba a la banda musical Armonía 10, en enero pasado.

Los Pulpos es una de las organizaciones criminales más peligrosas de Perú. Uno de sus líderes, Jhonsson Smith Cruz Torres, se encuentra prófugo de la justicia desde 2024 y fue visto por última vez en Bolivia. Las autoridades peruanas no descartan que el cabecilla se encuentre en Chile, por lo que mantienen coordinación con la PDI.

