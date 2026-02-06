Conoce a los artistas que protagonizarán la tercera noche del Festival de Viña 2026

06 feb. 2026 - 19:50 hrs.

Quedan sólo dos semanas para dar inicio a la edición número 65 del Festival de Viña del Mar, evento que reúne a músicos y comediantes de Chile y el mundo. Disfruta de las seis noches por las pantallas de Mega.

A diferencia de las jornadas del 22 y 23, en la tercera fecha el humor estará a cargo de un comediante de origen extranjero, al igual que los grupos musicales que darán inicio y cierre a esa noche.

¿Qué artistas se presentan la tercera noche?

Un dúo mexicano, un humorista venezolano y finalmente un grupo surcoreano serán los tres bloques principales del martes 24.

La conocida banda mexicana debutó en 2014 en el escenario de la Quinta Vergara, edición donde lograron gran conexión con el público y se llevaron galardón de oro y plata. Este año su presentación dará inicio a la tercera noche de Viña 2026.

Tras años haciendo vida en el país, el comediante de origen venezolano pondrá el humor el martes 24 en la Quinta Vergara. Se ha ganado el reconocimiento del público chileno, sobre todo en redes sociales, debido a que sus rutinas reúnen una mezcla de vivencias personales que ha tenido como extranjero viviendo en Chile y situaciones de la vida cotidiana entre culturas.

El grupo femenino de origen surcoreano marcará un hito importante al ser la primera agrupación de K-pop en presentarse en una edición del Festival de Viña del Mar. Este será su regreso a Chile tras su paso por el país en febrero de 2025.

