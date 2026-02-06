Super Bowl y show de Bad Bunny: ¿Cuándo es y a qué hora se podrá ver en Chile?

06 feb. 2026 - 20:31 hrs.

Este domingo 8 de febrero se vivirá uno de los eventos deportivos más esperados del año: el Super Bowl 2026, que en esta ocasión contará con un show de mediotiempo protagonizado por Bad Bunny.

El duelo reunirá a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks, que disputarán la final de la temporada en la NFL ante casi 70 mil espectadores en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

¿A qué hora empieza el Super Bowl 2026?

El inicio del partido está programado para las 20:30 horas de Chile, aunque antes habrá una actuación de apertura comandada por Green Day.

Luego, vendrá el show de mediotiempo de Bad Bunny, que debiese empezar en un horario estimado entre las 22:00 y 22:30 horas de Chile, de acuerdo con la extensión de los primeros dos cuartos del encuentro.

Esta será la segunda vez que el cantante puertorriqueño se presenta en este evento, tras participar en el show del 2020, cuando también estuvieron Shakira y Jennifer Lopez.

Sin embargo, en esta ocasión será el plato de fondo del evento, precisamente tras sus duras críticas en contra de la política migratoria de Donald Trump y el accionar del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Este es el itinerario musical del Super Bowl

Concierto de apertura del Super Bowl LX: LaRussell

Artista principal del concierto previo: Teddy Swims

Actuación de apertura del Super Bowl: Green Day

Himno nacional de Estados Unidos: Charlie Puth

“America the Beautiful”: Brandi Carlile

Himno nacional negro (“Lift Every Voice and Sing”): Coco Jones

Espectáculo del medio tiempo: Bad Bunny

