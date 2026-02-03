Logo Mega

Show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿Cómo ver la presentación del "conejo malo" en Chile?

Uno de los eventos más grandes de Estados Unidos ya tiene cuenta regresiva: el Super Bowl 2026 será este domingo 8 de febrero en California, en el Levi's Stadium de Santa Clara.

Uno de los momentos más esperados es el "Half-Time Show", o el espectáculo de medio tiempo, que este año estará a cargo del ganador del Grammy Bad Bunny.

¿Dónde ver el show de Bad Bunny en Chile?

Cuando ya se hayan jugado los dos primeros tiempos entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, se dará inicio al show del intérprete de "DtMF". Desde las 20:30 hrs. Chile comenzará la transmisión de la final de fútbol americano.

Para ver tanto el juego como el espectáculo, hay opciones para disfrutarlo desde la señal televisiva y vía streaming. 

El canal oficial será ESPN, quien transmitirá el evento en vivo. Si no tienes el canal, la otra alternativa es verlo desde Disney+.

