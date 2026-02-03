Para cuidar a tu hijo: Así puedes adelantar o atrasar tu horario de trabajo

03 feb. 2026 - 10:00 hrs.

El equilibrio entre la vida laboral y familiar es uno de los objetivos de los nuevos estatutos que rigen en territorio chileno. Tal es el caso de la Ley 40 horas, que busca reducir de forma gradual la jornada laboral.

La ejecución es progresiva y se aplicará en un plazo de 5 años. Así, para 2028, el máximo de horas de trabajo semanal será de 40. La norma también permite adelantar o atrasar el horario de los trabajadores en ciertas circunstancias, señala ChileAtiende.

¿Cómo adelantar o atrasar el horario con la Ley 40 horas?

Gracias a la Ley 40 horas es posible adelantar o atrasar hasta en una hora el inicio de la jornada laboral para cuidar a tu hijo, siempre que cumplas con las condiciones estipuladas por el ente regulador.

Podrás ejercer este derecho si el niño tiene hasta 12 años y tu contrato está regulado por el Código del Trabajo.

El proceso contempla entregar al empleador el certificado de nacimiento o la sentencia que otorgue el cuidado personal del menor. En los casos estipulados por ley el empleador no puede negarse al acuerdo. Además, la madre del infante puede elegir si hará uso de ese derecho o lo hará el padre.

Sin ajustes económicos tras reducción de jornada

Uno de los aspectos más importantes para los trabajadores ante la promulgación de esta ley es el hecho de que no llegue a desmejorar sus ingresos. La Ley 40 Horas establece la prohibición de reducción del sueldo por causa de la disminución de la jornada laboral.

