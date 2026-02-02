Hasta 50 mm de lluvia: Actualizan aviso meteorológico por precipitaciones en sectores de Ñuble y Biobío

02 feb. 2026 - 16:06 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este lunes un aviso meteorológico por precipitaciones normales a moderadas que podrían afectar a zonas de dos regiones.

¿Dónde y cuándo se registrarían las precipitaciones normales a moderadas?

El fenómeno meteorológico se presentaría en sectores de las regiones de Ñuble y Biobío, asociado a la condición sinóptica de un sistema frontal.

Se espera que las lluvias normales a moderadas se registren desde la madrugada del martes hasta la noche del miéroles 4 de febrero.

Monto estimado de precipitaciones en milímetros

De acuerdo con la DMC, las precipitaciones dejarían un monto estimado correspondiente a:

Región de Ñuble

Precordillera : 30-45 mm

: 30-45 mm Cordillera: 35-45 mm

Región de Biobío

Precordillera : 35-45 mm el martes; 30-50 mm el miércoles

: 35-45 mm el martes; 30-50 mm el miércoles Cordillera: 35-45 mm el martes; 30-50 mm el miércoles

¿Qué significa un aviso meteorológico de la DMC?

La DMC emite avisos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

Todo sobre El Tiempo