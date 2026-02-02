Logo Mega

Llaman a evacuar un sector de San Carlos por incendio forestal: Senapred declaró Alerta Roja

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evacuar un sector de la comuna de San Carlos, en la región de Ñuble, a raíz de un incendio forestal por el que se declaró Alerta Roja.

A las 17:12 horas de este lunes, el organismo solicitó la evacuación del sector Bullí Estación, activando los mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para celulares.

"Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades", señaló Senapred a través de su cuenta de X.

El combate del incendio forestal en San Carlos

El siniestro, denominado Bella María, está siendo combatido por voluntarios de Bomberos y brigadistas de Conaf. Las autoridades señalaron que, hasta las 19:00 horas, las llamas habían logrado consumir 8 hectáreas.

En el combate del fuego, que se encuentra cerca de sectores poblados, trabajan cuatro brigadas, dos técnicos y dos aviones cisterna, además de Bomberos.

Ante la presencia de humo, la Seremi de Salud recomienda evitar realizar actividad física, cerrar puertas y ventanas, cubrir rendijas con paños húmedos y que los grupos de riesgo no salgan de sus domicilios. También se sugiere el uso de mascarillas si el humo es abundante.

