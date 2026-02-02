Reo de 36 años es asesinado con un arma blanca en la cárcel de Valdivia: Es el tercer crimen del año en el penal
¿Qué pasó?
Un interno de nacionalidad chilena de 36 años fue asesinado con un arma blanca durante la mañana de este lunes en la cárcel de Valdivia, en la región de Los Ríos.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, el crimen se perpetró cuando la víctima, quien cumplía condena por homicidio, se encontraba en el módulo 54.
Se trabaja en la identificación del o los autores del crimen
El abogado Joaquín Ramírez, de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos, advirtió que se trata del tercer homicidio registrado en lo que va del año en el Complejo Penitenciario de Valdivia.
"La situación fue informada por Gendarmería", agregó, detallando que el Ministerio Público "instruyó diligencias de investigación a la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valdivia para el esclarecimiento de los hechos y la identificación del autor o los autores".
"Además, el fiscal de turno dispuso que el Servicio Médico Legal (SML) realice la autopsia para determinar la causa de muerte bajo el Protocolo de Minnesota", concluyó Ramírez.
