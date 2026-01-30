Senapred declara "alerta" por tormentas eléctricas para zonas de cuatro regiones del país: Se hizo llamado a "resguardarse"

30 en. 2026 - 08:02 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una "alerta meteorológica" para zonas de cuatro regiones del país por tormentas eléctricas, entre ellas las afectadas por los incendios forestales.

De acuerdo al organismo, el fenómeno se debe a la condición sinóptica llamada "baja segregada" y se está registrando desde la madrugada de hoy viernes 30 de enero y durará hasta la tarde de esta misma jornada.

¿Qué regiones tendrán tormentas eléctricas?

Las regiones afectadas durante este viernes por las tormentas eléctricas son las siguientes:

La DMC añadió, además, que existe la "probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo".

Senapred solicita "resguardarse"

Adicionalmente, Senapred hizo un llamado a "resguardarse y no permanecer en la intemperie" ante la amenaza de tormentas eléctricas en las comunas de Tomé, Penco y Concepción, región del Biobío. Para ello, se activó el sistema de mensajería SAE.

"Recuerda actuar con calma, informarte por los canales oficiales y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta", añadió el organismo.

Todo sobre El Tiempo