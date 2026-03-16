Disturbios en Barrio Meiggs: Video muestra a vendedores ambulantes botando reja a patadas

16 mar. 2026 - 16:53 hrs.

¿Qué pasó?

Graves desórdenes protagonizados por vendedores ambulantes se registraron durante la tarde de este lunes en el Barrio Meiggs, histórico punto comercial ubicada en el límite de las comunas de Santiago y Estación Central, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, la situación se produjo cerca de las 14:00 horas en la intersección de las calles Gorbea con San Alfonso, donde desde hace un tiempo se encuentran instaladas rejas perimetrales.

En ese punto, personal de Seguridad Municipal sorprendió a un hombre que intentaba ingresar para vender cigarrillos de contrabando, por lo que comenzó a controlarlo.

La fiscalización provocó que aproximadamente 30 individuos comenzaran a generar incidentes y causaran daños en el portón de acceso mediante patadas, logrando abrirlo e ingresar a la zona delimitada, tal como se aprecia en un video al que tuvo acceso Meganoticias.

¿Qué dijo el alcalde de Santiago por lo ocurrido en Barrio Meiggs?

Afortunadamente, a los minutos del hecho, Carabineros logró controlar los disturbios e incluso apagar una barricada con apoyo de personal de Seguridad Municipal.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, señaló que "vamos a seguir trabajando porque estos delincuentes van a seguir intentando recuperar el barrio donde vendían mucho. Se han ido a otros lugares, pero no venden ni la décima parte de lo que vendían cuando tenían copado el barrio, transformado en un antro del hampa".

"No vamos a tolerar esas acciones. Hay un detenido, esperamos que haya más, tenemos imágenes, vamos a proceder con las querellas, los vamos a perseguir y ojalá encarcelar, y lo más importante, el barrio no va a retroceder", concluyó.