Después de tres años detenida: Alto Maipo alista el retorno de una de sus centrales

16 mar. 2026 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

Alto Maipo, la central de generación eléctrica más cara construida en la historia de Chile, prepara el regreso de la Central Las Lajas, que ha permanecido cerrada desde hace más de tres años.

La central ubicada en las cercanías de Los Maítenes, en la comuna de San José de Maipo, debió cerrar a fines de 2022 junto a la Central Alfalfal II a raíz de desprendimientos registrados en sus instalaciones.

¿Cuándo abrirá la Central Las Lajas de Alto Maipo?

Según publicó Diario Financiero, la empresa AES Andes, que lidera el proyecto Alto Maipo, informó el pasado 16 de febrero al Coordinador Eléctrico que la Central Las Lajas comenzó el proceso de llenado de agua del sistema de túneles necesarios para operar.

La compañía detalló que ha seguido todos los protocolos y técnicas de llenado, "por lo que se espera que el llenado de las vías hidráulicas concluya durante la semana del 9 de marzo". De acuerdo a ese documento, dicho proceso ya culminó.

Posteriormente, se deben realizar maniobras y test para ratificar el correcto funcionamiento de la planta y, según el cronograma de la empresa, se estipula que la central comenzaría a operar el 23 de marzo.

En paralelo, la firma está en coordinación con la Dirección General de Aguas (DGA) para recibir la respectiva aprobación de funcionamiento.

En cuanto a la Central Alfalfal II, se estima que retome sus operaciones el 1 de julio de 2026.