Temblor se percibe en la zona norte: Revisa la magnitud del movimiento telúrico
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
La mañana de este lunes, a las 04:48 horas, un temblor de magnitud 5.0 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 26 km al suroeste de Pozo Almonte, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 87 km.Ir a la siguiente nota
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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