¿Podrán superar sus diferencias? Alexandra Dickerson y Mario Irazzoky se suman a "Volverías con tu ex? 2" de Mega

18 may. 2026 - 03:30 hrs.

¿Puede una relación sobrevivir cuando sus protagonistas provienen de mundos completamente distintos? Esa es la interrogante que marca la historia de Alexandra Dickerson (26) y Mario Irazzoky (32), quienes se suman al reality Volverías con tu ex? 2 con un vínculo cargado de romance, pasión y conflicto.

Alexandra es modelo y fue descubierta por Elite Chile a los 13 años. Nació en Estados Unidos, vivió en Miami y cuenta con nacionalidad chilena, estadounidense y australiana.

Mario, en tanto, es psicólogo y asegura venir “de abajo”, de una familia humilde. Antes de ejercer su profesión, trabajó como garzón, vendedor y obrero de la construcción, además de dedicarse al fútbol y al boxeo.

Una relación nada fácil para ambos

La pareja se conoció en el certamen Miss Chile, cuando ella participaba como concursante y él integraba el jurado. La química fue inmediata, aunque en ese momento él tenía pareja.

Tiempo después, ya solteros, iniciaron una relación intensa e intermitente que se extendió por años. Entre sus momentos juntos, destacan situaciones cotidianas como salir a comer churrascos italianos. “Es tan simpático mi flaitecito”, bromea Alex.

Sin embargo, la relación dio un giro tras un episodio clave: el encuentro de Mario con la familia de Alexandra. Lejos de consolidar el vínculo, la situación marcó el quiebre. “Me pateó por WhatsApp de un día para otro. Conoció a mi familia, al otro día me dijo que tenía que pensar las cosas, no pasaron ni 12 horas y me terminó con un mensaje”, recuerda la modelo.

Mario, por su parte, entrega otra versión de los hechos y apunta a diferencias más profundas. “Las razones son claras: la llevé al puente de los candados a poner uno y cuando lo estábamos haciendo, me dice que eso se hace en Francia. Después fui a visitar a su familia, llegué con flores, un kuchen y me dijo ‘Deja las flores ahí’, y me saludó de un beso en la cara porque estaban sus vecinos afuera. Me sentí discriminado, sentí que hubo rechazo, como que le dio vergüenza que la saludara de beso en la boca”.

Para él, las diferencias de origen terminaron por desgastar la relación. “Es algo que ya no nos permite tener un futuro por más que lo intente. Siempre tiene comentarios medios clasistas con los que no estoy de acuerdo”. Alexandra, en cambio, no comparte esa visión: “Él no va a querer admitirlo. Poco hombre. Me pateó por teléfono. Estoy enojada y desilusionada. Pendejo”.

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¿Podrán reconciliarse?

Pese al duro quiebre, ambos dejan abierta la posibilidad de una reconciliación. “Me va a costar mucho confiar en él después de lo que me hizo, pero siempre se puede”, admite Alex. Mario tampoco descarta retomar la relación: “Yo creo que sí, jajajá. Creo en los cambios y si veo un cambio en ella no soy quién para decirle que no”.

Ahora, ambos volverán a encontrarse cara a cara en “Volverías con tu ex? 2”, donde deberán enfrentar su pasado y decidir si es posible reconstruir su historia. La pregunta queda abierta: ¿podrán superar las diferencias de venir de mundos tan distintos?

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