El impactante cambio físico de David Hasselhoff: Fotos del actor de "Guardianes de la bahía" generan preocupación por su salud

16 may. 2026 - 23:00 hrs.

El actor David Hasselhoff se convirtió en un ícono de los años 90 al personificar al salvavidas Mitch Buchannon en la exitosa serie "Guardianes de la bahía", quien además tuvo una recordada participación como cantante en el Festival de Viña del año 2001.

Pero la imagen del musculado salvavidas de las playas de Los Ángeles y Hawái contrasta totalmente con los recientes registros que han circulado los últimos días, los que encendieron las alarmas sobre el estado de salud del actor de 73 años.

David Hasselhoff impacta con su cambio físico

En imágenes publicadas por el periódico británico The Daily Mail, se puede ver al actor con su pelo completamente cano y con vendajes en su rodilla y tobillo derechos mientras es llevado en una silla de ruedas.

El mismo diario recordó que en fotos exclusivas tomadas hace unos meses, se pudo ver al también intérprete de Michael Knight en "El auto fantástico" con dificultades para ponerse de pie por sí mismo o caminar sin asistencia de un andador.

Al contactar a sus representantes, se informó que el artista se sometió hace unas semanas a una cirugía de reemplazo de caderas y rodilla, pero que su condición de salud ha ido mejorando rápidamente después de esto.

Si bien su situación actual va mejorando, estos no son los únicos problemas de salud del actor, quien durante años tuvo dificultades por el abuso del alcohol. Esto quedó de manifiesto con un video filtrado el año 2007, en el cual se le podía ver en un grave estado de intoxicación etílica.

The Daily Mail

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