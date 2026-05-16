Día contra la Homofobia: Marcha en el centro de Santiago apuntó contra retrocesos en derechos y recortes sociales del Gobierno

16 may. 2026 - 22:20 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el Movimiento por la Diversidad Sexual (MUMS Chile) convocó a una movilización desde Plaza Italia para denunciar lo que calificaron como retrocesos en derechos de las diversidades y disidencias sexuales en el país.

Desde la organización señalaron que la convocatoria no estuvo dirigida únicamente a la comunidad LGTB, sino también al resto de la ciudadanía. "Cuando llamamos a una movilización desde el mundo de la diversidad y disidencia sexual y de género, no llamamos solo a la comunidad LGTB a estar alertas, llamamos al resto de la ciudadanía", expresaron.

Marcha por el Día contra la Homofibia

La fecha escogida para la marcha coincidió con el aniversario de la decisión adoptada el 17 de mayo de 1990 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando eliminó a la homosexualidad, bisexualidad y transexualidad de la lista de enfermedades mentales, hecho considerado un hito histórico para el reconocimiento de derechos de las diversidades sexuales.

En conversación con Radio Nuevo Mundo, el abogado y vocero del MUMS, Juan Pablo Ciudad, sostuvo que "el objetivo de la derecha es poner al Estado a disposición de la acumulación de los más poderosos en detrimento de las conquistas y los derechos consagrados para la mayoría de la población".

El dirigente también afirmó que la movilización buscó visibilizar el rechazo de la organización frente a distintas políticas impulsadas por el actual Gobierno. "La denuncia frente a las vulneraciones contra niños y adolescentes, en materia de salud y en materia de acompañamiento a los padres", indicó.

Asimismo, desde el movimiento acusaron falta de protección frente a situaciones de discriminación en establecimientos educacionales y cuestionaron el retiro de Chile de instancias multilaterales vinculadas a garantías de no repetición ante vulneraciones de derechos de la comunidad LGTB.

Otro de los puntos planteados por el MUMS fue el supuesto desfinanciamiento del grupo del INE encargado de realizar encuestas relacionadas con la diversidad sexual. "Si no tenemos información de la comunidad LGTB que en Chile, que ya es poca, va a ser imposible realizar políticas públicas mañana", sostuvo Ciudad.

Finalmente, desde la organización manifestaron que la movilización buscó transformarse en una "punta de lanza" para incentivar que otros actores sociales se sumaran a la discusión pública frente a lo que consideran un avance de políticas de recorte social impulsadas por sectores de ultraderecha.

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