Temblor se registra en el norte del país: Conoce la magnitud y el lugar del epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Durante la noche de este sábado 16 de mayo se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 22:48 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 47 kilómetros al oeste de San Pedro de Atacama, a 118 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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