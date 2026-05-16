Temblor se registra en el norte del país: Conoce la magnitud y el lugar del epicentro del sismo

16 may. 2026 - 23:01 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este sábado 16 de mayo se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 22:48 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 47 kilómetros al oeste de San Pedro de Atacama, a 118 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.