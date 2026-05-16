Temblor se percibe en la zona norte: Revisa la magnitud que alcanzó el sismo
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La noche de este sábado, a las 21:35 horas, un temblor de magnitud 4.7 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 17 km al este de Socaire, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 139 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.