Hincha de Cobreloa sufre grave accidente: Tuvo que ser internado tras caer de la galería en pleno partido

16 may. 2026 - 21:40 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que debía ser una celebración total tras el triunfo 4-1 de Cobreloa en el Estadio Zorros del Desierto, terminó empañado por un grave accidente que sufrió uno de sus hinchas en pleno partido de la Liga del Ascenso ante Deportes Copiapó.

Hincha de Cobreloa sufre grave accidente

Fue en el minuto 83 del encuentro cuando el árbitro Rodrigo Rivera se vio obligado a detener el juego justo después de la cuarta anotación de los "zorros". Fueron los propios jugadores quienes alertaron que uno de los aficionados había sufrido un serio accidente.

Se trataba de un hincha que estaba colgado de una de las rejas de la galería sur, quien en medio de las celebraciones del gol cayó justo detrás del arco.

Rápidamente, los jugadores y guardias de seguridad pidieron atención médica, por lo que la ambulancia llegó en cuestión de segundos a atender a la persona accidentada.

"Estable dentro de su gravedad"

Según relató el equipo médico de Cobreloa en medio de la transmisión televisiva de TNT Sports, el hincha sufrió un traumatismo encéfalo-craneano (TEC) cerrado, por lo que perdió el conocimiento tras impactar con el cemento.

A raíz de esto, fue llevado al Hospital Dr. Carlos Cisternas, lugar hasta donde llegó el delegado presidencial provincial del Loa, Cristian Ramírez, quien detalló el estado de salud del aficionado tras entrevistarse con el personal médico y su familia.

"Se encuentra estable dentro de su gravedad. Se le han tomado exámenes de imágenes y se están esperando sus resultados", detalló la autoridad al señalar que todo apuntaría a una falta de autocuidado en medio de las celebraciones.

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