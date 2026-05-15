El regreso de los "Za-Sa" con sentido mensaje a Nelson Acosta: "Cuente con nosotros"

15 may. 2026 - 15:16 hrs.

La histórica dupla de la Selección Chilena, Iván Zamorano y Marcelo Salas, volvió a reunirse públicamente, pero esta vez lejos de las canchas y del fútbol competitivo.

Junto a Matías Fernández, los exseleccionados nacionales protagonizan un nuevo spot publicitario que revive la recordada dupla “ZA-SA”, en una campaña que también incluye referencias a íconos de la cultura popular chilena y figuras reconocidas como Leonardo Farkas y “Chupete” Suazo, a través de dobles caracterizados.

Mensaje para Nelson Acosta

Durante la instancia, ambos referentes también se refirieron al delicado estado de salud del exentrenador de la Selección Chilena, Nelson Acosta, quien los dirigió en el proceso rumbo al Mundial de Francia 1998.

Zamorano expresó su apoyo señalando que mantienen el cariño por el histórico DT y su familia: “Le deseamos una pronta recuperación… Para lo que necesite la familia, cuentan con nosotros”, afirmó.

Salas, en tanto, reforzó el mensaje de apoyo y buenos deseos hacia el exentrenador.

Zamorano y Salas recuerdan su histórica dupla

En el marco del reencuentro, Iván Zamorano destacó el significado de volver a trabajar con su excompañero:

“Volver a trabajar con Marcelo siempre resulta especial. Aceptamos estar juntos en este spot, ya que tal como los partidos de la selección de Francia 98, invita a la familia y amigos a reunirse en torno al fútbol, comiendo y compartiendo algo rico”, señaló.

Por su parte, Marcelo Salas también valoró la experiencia: “Volver a hacer dupla con Iván, para mí es un agrado. Luego de tantos goles que anotamos juntos, es algo imborrable”, comentó el exdelantero.

Un reencuentro cargado de nostalgia

La recordada dupla “ZA-SA” nació durante las eliminatorias rumbo a Francia 98, período en el que ambos delanteros se convirtieron en referentes de la Roja y protagonistas de una de las etapas más recordadas del fútbol chileno.

El regreso de ZA-SA en clave publicitaria

La pieza forma parte de una campaña de la marca Lay’s, que apostó por reunir nuevamente a los históricos delanteros de la Roja en una producción que busca conectar el fútbol con la vida cotidiana, especialmente en la previa del Mundial 2026.

El spot incluye múltiples guiños al fútbol chileno y momentos emblemáticos de la época dorada de la selección rumbo a Francia 1998, donde la dupla Zamorano–Salas marcó una era.

El objetivo de la campaña es invitar a los fanáticos —y también a quienes no siguen habitualmente el fútbol— a reunirse, compartir y disfrutar en torno al deporte.

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