Cuándo comienza el Mundial de Fútbol 2026 y qué equipos juegan el partido inaugural

13 may. 2026 - 12:07 hrs.

Falta menos de un mes y el mundo del fútbol ya tiene la cuenta regresiva activada. El Mundial 2026 tiene fecha, estadio y protagonistas para su primer pitazo: el jueves 11 de junio, México y Sudáfrica abren el torneo más grande de la historia en el mítico Estadio Ciudad de México, el mismo que todos conocen como el Azteca.

El partido inaugural comenzará a las 15:00 horas de Chile, y antes de la pelota habrá espectáculo de sobra. La ceremonia de apertura arranca 90 minutos antes del pitazo, con un show musical que reunirá a algunas de las figuras más importantes de la música latina: Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Maná, Los Ángeles Azules y la sudafricana Tyla, entre otros, darán vida al Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Una mezcla de pop, rap y cumbia que promete ponerle la piel de gallina a los 83.000 espectadores que llenarán las tribunas.

Un estadio con historia propia

El Estadio Ciudad de México no es un recinto cualquiera. Con este partido inaugural se convertirá en el primer estadio de la historia en albergar tres aperturas de una Copa del Mundo, ya que también fue sede de los partidos inaugurales de México 1970 y México 1986. Un templo del fútbol que vuelve a ponerse en el centro del mundo.

El seleccionado mexicano, dirigido por Javier Aguirre, jugará sus dos primeros partidos de la fase de grupos en casa y el tercero en el estadio Akron de Guadalajara. La presión de abrir el torneo ante su propia gente es enorme, pero también el privilegio.

Una revancha con historia

El cruce entre México y Sudáfrica tiene un antecedente directo que le añade una capa extra de morbo al partido: ambas selecciones ya se enfrentaron en un partido inaugural de Copa del Mundo. Fue el 11 de junio de 2010, en Johannesburgo, y terminó en empate 1-1. Curioso que sea exactamente la misma fecha, 16 años después, con los roles invertidos: ahora es México quien recibe.

El Mundial 2026 en contexto

La Copa del Mundo 2026 se juega del 11 de junio al 19 de julio en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Es el primer Mundial de la historia con 48 selecciones, lo que eleva el total de partidos a 104, disputados en 16 estadios. La gran final será el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/New Jersey.

Para Chile, los horarios del torneo variarán según la sede del partido. El debut de Argentina ante Argelia, por ejemplo, se jugará el martes 16 de junio a las 21:00 horas de Chile en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Una Copa del Mundo histórica, en el continente americano, que arranca con mariachi, vuvuzelas y un estadio que ya tiene sus propias leyendas.

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