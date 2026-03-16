16 mar. 2026 - 10:27 hrs.

Hay Mundiales que marcan épocas. El de México 1986 nos regaló a Maradona. El de Brasil 2014 dejó el 7-1 como cicatriz colectiva. El de Qatar 2022 devolvió a Messi su corona soñada. El próximo, sin embargo, no necesitará un gol memorable para pasar a la historia: lo hará por su propia arquitectura.

Con 48 selecciones distribuidas en 12 zonas y un total de 104 duelos repartidos entre tres naciones anfitrionas -Estados Unidos, México y Canadá-, la edición 2026 será la más grande, ambiciosa y compleja que el fútbol internacional haya concebido jamás.

La fase de grupos: más equipos, menos margen de error

La primera etapa del certamen reunirá a las 48 selecciones en 12 grupos de cuatro naciones cada uno. Los dos mejores conjuntos de cada llave avanzan automáticamente a la fase eliminatoria, sumando 24 clasificados.

A ellos se incorporan los ocho terceros con mejor desempeño entre todos los grupos, completando 32 elencos para la ronda de eliminación directa. En consecuencia, llegar al fondo de la tabla ya no garantiza la continuidad: el rendimiento colectivo a lo largo de cada jornada tendrá un peso determinante en la suerte de cada selección.

La gran novedad: la ronda de 32

La innovación estructural más relevante de este certamen es la incorporación de una ronda de 32 equipos en instancia de eliminación directa, una fase inexistente en todas las ediciones anteriores. Ese cruce -inédito en la historia de los Mundiales- definirá quiénes acceden a los octavos de final, cuartos, semifinales y, finalmente, a la gran definición del domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el coliseo deportivo más imponente de Norteamérica.

Los horarios en Chile: una ventaja inesperada

Para los hinchas chilenos, la geografía del torneo juega curiosamente a favor. La mayor parte de los compromisos de la fase inicial se disputará en husos horarios de la Costa Este y el centro de Estados Unidos, lo que sitúa los encuentros vespertinos norteamericanos entre las 21:00 y las 22:00 horas de Chile (CLT, UTC-3).

Las ciudades de la Costa Oeste —Los Ángeles, San Francisco, Seattle— proyectarán sus cotejos a medianoche en territorio nacional, ideales para los más apasionados. La gran final, prevista para las 18:00 horas de Nueva Jersey, se vivirá desde este país a partir de las 19:00, un momento perfecto para reunirse en familia o con amigos frente al televisor.

La decisión que lo cambió todo

La FIFA aprobó la expansión del torneo en 2017 bajo la presidencia de Gianni Infantino, con el argumento de otorgar mayor representación a confederaciones históricamente marginadas, como la CAF africana, la AFC asiática y la CONCACAF de Norteamérica y el Caribe. Sudamérica conservó sus 6,5 cupos directos, una cifra que en el futuro podría resultar clave para que selecciones como la chilena recuperen su presencia en el máximo escenario del deporte global.

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