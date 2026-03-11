¿Irán se retira del Mundial? Ministro de Deportes ve "imposible" que su país dispute el torneo en EEUU

11 mar. 2026 - 11:19 hrs.

¿Qué pasó?

La guerra entre Irán y Estados Unidos trae nuevas consecuencias, esta vez en el ámbito deportivo. Así lo confirmó el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali quien reveló que ve "imposible" que su país dispute el Mundial de fútbol que se disputará en EEUU, México y Canadá.

El torneo se realizará en junio próximo e Irán debe disputar sus tres partidos de la fase de grupos frente a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda en ciudades estadounidenses, dos de ellos en Los Ángeles y otro en Seattle.

¿Qué dijo el ministro iraní?

“Dado que este gobierno corrupto (de Donald Trump) ha asesinado a nuestro líder, no existen condiciones para participar en la Copa del Mundo", afirmó Donyamali.

El ministro explicó en una entrevista televisada que "a la vista de las medidas maliciosas adoptadas contra Irán, se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera".

En la misma línea, Mehdi Taj, presidente de la federación de fútbol de Irán, comentó que "después de este ataque no podemos esperar que miremos el Mundial con esperanza".

La postura de Trump y la FIFA

A pesar de las declaraciones de Irán, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró en sus redes sociales que Donald Trump le había manifestado que Irán es "bienvenido" en el Mundial.

"Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, EEUU anunció hace unos meses que los ciudadanos iraníes no serían elegibles para obtener visas para ingresar a Estados Unidos durante el torneo, por lo que no contarían con sus aficionados durante el certamen.

