José Antonio Kast asume como Presidente de la República: Revisa el momento en que Boric entrega la banda presidencial

11 mar. 2026

¿Qué pasó?

Este miércoles 11 de marzo se realizó la ceremonia de cambio de mando en el Congreso Nacional, en el que José Antonio Kast asumió como Presidente de la República, luego que el mandatario saliente Gabriel Boric entregara la banda presidencial.

"Sí, juro"

"Sí, juro", expresó el ahora jefe de Estado, comprometiéndose a desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la independencia de la nación y hacer guardar la Constitución y las leyes. Así, se dio inicio al Gobierno que encabezará hasta 2030.

Tras ello, el mandatario saliente Gabriel Boric hizo entrega de la banda presidencial a la recién elegida presidenta del Senado, Paulina Núñez. Asimismo, le pasó la piocha de O’Higgins, marcando el hito republicano del cambio de mando.

Posteriormente, la senadora colocó la banda a Kast, que no es la misma que usó Boric, sino una que se confeccionó especialmente para el nuevo mandatario. Segundos después, su antecesor enganchó la piocha en la parte inferior del símbolo presidencial.

Una vez que José Antonio Kast quedó investido como nuevo Presidente de la República, se entonó el himno nacional y se firmó el acta de traspaso de mando. Más tarde, Gabriel Boric se retiró del Congreso junto a su familia y quienes formaron parte de su gabinete.

Nueva banda presidencial

La nueva banda presidencial cuenta con el Escudo Nacional bordado en el centro, que también aparece en la foto oficial que se tomó el Presidente de la República para ser instalado en el Palacio de La Moneda y oficinas públicas.

Su diseño, incluso, generó polémica, ya que el abogado Luis Mariano Rendó, presidente de la Fundación Memoria Histórica, recurrió a Contraloría, asegurando que la inclusión del escudo contraviene la legislación. Sin embargo, el ente fiscalizador desestimó la denuncia.

