Temblor en la zona norte del país: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo

11 mar. 2026 - 13:18 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este miércoles 11 de marzo, a las 13:09 horas, un temblor de magnitud 4,1 se registró en la zona norte el país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 114 km al este de Copiapó, en la región de Atacama, con una profundidad de 102,1 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

