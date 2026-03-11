Temblor en la zona norte del país: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La tarde de este miércoles 11 de marzo, a las 13:09 horas, un temblor de magnitud 4,1 se registró en la zona norte el país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 114 km al este de Copiapó, en la región de Atacama, con una profundidad de 102,1 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
Leer más de