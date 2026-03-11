"No está detenido": Carabineros explica condición de hombre trasladado a cuartel en medio de diligencias por funcionario baleado

11 mar. 2026 - 14:29 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detalló la situación de un hombre que fue trasladado a un cuartel policial en la comuna de Puerto Varas, donde durante la mañana de este miércoles el sargento segundo Javier Figueroa fue baleado en la cabeza cuando controlaba a unas personas que bebían en la vía pública.

Las cámaras de Meganoticias lograron capturar el momento en que el individuo sale escoltado por policías desde un domicilio del pasaje Tres, al lado de la calle García Moreno, a solo metros del sitio del suceso.

El general Jorge Valdivia Correa, jefe de la Zona Los Lagos de Carabineros, explicó que el hombre fue llevado a un cuartel "para tomar declaraciones, así como también tomamos declaraciones a otras personas dentro de los domicilios. No está detenido, la condición de esa persona en particular la tiene que determinar Policía de Investigaciones (PDI), se está en un proceso investigativo".

"Hemos revisado aproximadamente 12 domicilios"

"Lo que hemos realizado en coordinación con la PDI es ir, con permiso de los propietarios, revisando todos los domicilios, por seguridad de los propietarios y para nosotros tener la certeza y la tranquilidad que en todas las casas colindantes al sitio del suceso no exista evidencia ni alguna persona que esté en estos momentos por ahí escondida (...) atrás de todos estos domicilios está justo la línea del tren y hay accesos desde la línea del tren hacia los domicilios (...) hemos revisado aproximadamente 12 domicilios".

El general sostuvo que "ven muchos carabineros porque efectivamente citamos a todos, ha llegado gente a cooperar desde otras regiones, desde Temuco, con personal investigativo para apoyar estas diligencias. Estamos recolectando información".

"El carabinero sigue todavía con riesgo vital, está con conexión mecánica y todavía no tenemos mayor evolución de su estado de salud. En este momento hay un equipo de Carabineros que está en el hospital acompañando a la familia", concluyó.