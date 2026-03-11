Futura ministra de Seguridad y general director de Carabineros viajarán a Puerto Montt por sargento baleado

11 mar. 2026 - 11:36 hrs.

¿Qué pasó?

La futura ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, viajarán hasta la región de Los Lagos, para acompañar a la familia del funcionario de Carabineros que fue baleado en un procedimiento en Puerto Varas.

El ataque se registró pasadas las 06:00 horas de la mañana de este miércoles en la intersección de San Francisco con Línea Férrea. El uniformado recibió un disparo en la cabeza durante una fiscalización a personas que bebían alcohol en la vía pública.

Autoridades viajarán a Puerto Varas

Tanto Steinert como Araya se trasladarían durante la tarde al Hospital de Puerto Montt, en donde se encuentra el funcionario herido, posterior a la ceremonia del cambio de mando.

"Una vez que finalice, me voy a trasladar a Puerto Montt para estar con la familia", confirmó la autoridad policial. "Hable con el Presidente (Kast), estoy en contacto con la ministra", agregó poco después.

Araya remarcó que, junto con visitar a los cercanos de la víctima, su visita también será para monitorear "cómo se dan las investigaciones. Esto no lo vamos a permitir, vamos a seguir trabajando de manera muy fuerte".

Casado con una carabinera y padre de un hijo

La víctima corresponde al sargento segundo Javier Eduardo Figueroa Manquemilla, funcionario de la Primera Comisaría de Puerto Varas. Está casado con otra funcionaria de Carabineros y es padre de un hijo de 7 años.

De acuerdo a información policial, el uniformado y personal a su cargo, mientras realizaban un patrullaje, concurren a un sector para fiscalizar a un grupo de personas que consumía alcohol en la vía pública.

Al acercarse, uno de los individuos extrae desde sus vestimentas un arma de fuego tipo pistola, con la que efectúa un disparo que impacta en la cabeza del sargento.

Producto del tiro, el uniformado cae por un barranco existente en el lugar. El agresor y quienes lo acompañaban se dieron a la fuga.