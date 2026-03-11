Kaiser por carabinero baleado en Puerto Varas: "Que el próximo Gobierno le apriete el cogote a quienes son responsables"

11 mar. 2026 - 10:41 hrs.

¿Qué pasó?

El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se refirió al ataque que sufrió un funcionario de Carabineros durante la mañana de este miércoles en la comuna de Puerto Varas, en la región de Los Lagos.

Se trata del sargento segundo Javier Figueroa, casado con una carabinera y padre de un hijo, quien a eso de las 06:00 horas recibió un disparo en la cabeza cuando controlaba a unas personas que bebían alcohol en la línea del tren.

La gravedad de las heridas mantienen al efectivo de Carabineros con muerte cerebral, siendo atendido en el Hospital de Puerto Montt. Hasta el momento, no se ha logrado detener a el o los responsables.

¿Qué dijo Kaiser por el carabinero baleado en Puerto Varas?

Consultado al respecto, Kaiser envió "mis mejores deseos de recuperación a la familia, es una cosa muy muy dura".

"Que el próximo Gobierno que está entrando, efectivamente, esta vez sí le apriete el cogote a quienes son responsables", instó Kaiser.

Consultado sobre José Antonio Kast debería enviar a un personero a Puerto Varas, aseguró que "eso es un tema que tiene que decir la nueva administración".