¿Cuánto mide, cuál es su edad y cuántos hijos tiene?: Conoce algunos datos sobre el Presidente José Antonio Kast
El pasado mes de diciembre se celebró la segunda vuelta de la elección presidencial en la que resultó ganador José Antonio Kast, quien se disputaba el cargo con la candidata Jeannette Jara. Hoy 11 de Marzo, se realizará la ceremonia de cambio de mando donde asumirá como Presidente de la República.
Será el sucesor de Gabriel Boric por los próximos cuatro años y esta mañana, a horas de la toma de posesión, formalizó su renuncia a su partido, el Partido Republicano.
"No nos pidan milagros. Pídannos energía, valentía, firmeza y grandeza para unir al país... Vamos a restablecer el respeto a la ley en todas las regiones, sin excepciones y sin privilegios", fueron sus primeras palabras como presidente electo. Acto en el que estuvo acompañado por familiares y equipo de trabajo.Ir a la siguiente nota
Estos son algunos datos sobre José Antonio Kast
Nombre completo: José Antonio Kast Rist
Padres: Michael Martin Kast Schindele y Olga Rist Hagspiel
Edad: Nació el 18 de enero de 1966, tiene 60 años
Estatura: Mide 1,78 metros
Formación académica: Colegio Alemán de Santiago y Pontificia Universidad Católica
Profesión: Abogado y Político.
¿Cuántos hijos tiene Kast?:
José Antonio Kast tiene nueve hijos junto a su esposa María Pía Adriasola.
- María Josefina Kast Adriasola
- María Pía Elizabeth Kast Adriasola
- José Antonio Kast Adriasola
- Matías Kast Adriasola
- Nicolás Kast Adriasola
- Agustín Kast Adriasola
- Trinidad Kast Adriasola
- Isabel Kast Adriasola
- Benjamín Kast Adriasola
Leer más de
Notas relacionadas
- Lollapalooza 2026: Revisa qué estaciones del metro extenderán sus horarios de funcionamiento
- Habilitan 46 hectáreas en Chacalluta para construir un centro logístico que conectará carga brasileña con Asia
- Coordinador Eléctrico denuncia a la SEC ante Contraloría tras recibir multas por el apagón del 25 de febrero