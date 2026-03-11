¿Cuánto mide, cuál es su edad y cuántos hijos tiene?: Conoce algunos datos sobre el Presidente José Antonio Kast

11 mar. 2026 - 11:57 hrs.

El pasado mes de diciembre se celebró la segunda vuelta de la elección presidencial en la que resultó ganador José Antonio Kast, quien se disputaba el cargo con la candidata Jeannette Jara. Hoy 11 de Marzo, se realizará la ceremonia de cambio de mando donde asumirá como Presidente de la República.

Será el sucesor de Gabriel Boric por los próximos cuatro años y esta mañana, a horas de la toma de posesión, formalizó su renuncia a su partido, el Partido Republicano.

"No nos pidan milagros. Pídannos energía, valentía, firmeza y grandeza para unir al país... Vamos a restablecer el respeto a la ley en todas las regiones, sin excepciones y sin privilegios", fueron sus primeras palabras como presidente electo. Acto en el que estuvo acompañado por familiares y equipo de trabajo.

Estos son algunos datos sobre José Antonio Kast

Nombre completo: José Antonio Kast Rist

Padres: Michael Martin Kast Schindele y Olga Rist Hagspiel

Edad: Nació el 18 de enero de 1966, tiene 60 años

Estatura: Mide 1,78 metros

Formación académica: Colegio Alemán de Santiago y Pontificia Universidad Católica

Profesión: Abogado y Político.

¿Cuántos hijos tiene Kast?:

José Antonio Kast tiene nueve hijos junto a su esposa María Pía Adriasola.

María Josefina Kast Adriasola

María Pía Elizabeth Kast Adriasola

José Antonio Kast Adriasola

Matías Kast Adriasola

Nicolás Kast Adriasola

Agustín Kast Adriasola

Trinidad Kast Adriasola

Isabel Kast Adriasola

Benjamín Kast Adriasola

