Carabinero en riesgo vital tras recibir disparo en la cabeza durante procedimiento en Puerto Varas

11 mar. 2026 - 08:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de Carabineros se encuentra en riesgo vital tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial la mañana de este miércoles en la comuna de Puerto Varas, región de Los Lagos.

De acuerdo a lo informado por la institución, se trata de un funcionario de la Primera Comisaría de Puerto Varas, quien actualmente se encuentra en el Hospital de Puerto Montt.

Carabinero fue herido en un procedimiento policial

El hecho ocurrió a eso de las 06:00 horas en la intersección de San Francisco con Línea Férrea, lugar hasta donde llegó personal policial para realizar una fiscalización por consumo de alcohol en la vía pública.

Según información preliminar, los uniformados habrían sido recibidos con disparos, uno de los cuales impactó en la víctima, la que de inmediato fue trasladada en ambulancia hacia el hospital regional.

La gravedad de la situación motivó un rápido despliegue de refuerzos de Carabineros provenientes de las comunas de Puerto Montt, Frutillar y Llanquihue.

La policía aseguró el perímetro para proteger el sitio del suceso y rastrear a los posibles responsables del ataque. De momento, se desconoce si hay detenidos. Tampoco se han confirmado otros heridos.