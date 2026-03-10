Carabineros abre postulaciones a empleos con sueldos de más de $1 millón: Revisa cómo postular

10 mar. 2026 - 18:00 hrs.

Carabineros de Chile abrió un nuevo proceso de postulaciones para quienes quieran trabajar en la institución, incluyendo cargos técnicos y administrativos en diferentes áreas.

En detalle, se trata de diferentes empleos para trabajar en el Hospital de Carabineros, en la comuna de Ñuñoa, aunque no exclusivamente en el rubro de la salud, sino que también se incluyen ofertas en el área de alimentación, finanzas y prevención de riesgos.

¿Cuáles son las ofertas disponibles en Carabineros?

A continuación, revisa en detalle las ofertas laborales disponibles en Carabineros:

Auxiliar de Enfermería - Unidad Banco de Sangre

- Unidad Banco de Sangre Auxiliar de Enfermería - Servicio de Enfermería (Policlínico)

- Servicio de Enfermería (Policlínico) Auxiliar de Enfermería - Unidad de Pensionado

- Unidad de Pensionado Auxiliar de Alimentación - Servicio Alimentación y Nutrición (Sedile-Cefe)

- Servicio Alimentación y Nutrición (Sedile-Cefe) Auxiliar de Servicios Menores - Unidad de Farmacia

- Unidad de Farmacia Auxiliar de Enfermería - Servicio Cirugía Hospitalizados

- Servicio Cirugía Hospitalizados Administrativo y Estafeta - Departamento de Finanzas

- Departamento de Finanzas Administrativo - Of. Referencia Pacientes (Admisión Urgencias)

- Of. Referencia Pacientes (Admisión Urgencias) Auxiliar de Enfermería - Servicio Medicina Hoscar

- Servicio Medicina Hoscar Técnico Ambiental - Of. Prevención de Riesgos

- Of. Prevención de Riesgos Auxiliar de Enfermería - Unidad de Esterilización

¿Cómo postular?

Para postular a cualquiera de los cargos ofrecidos, debes acceder a la plataforma postulaciones.carabineros.cl, único portal oficial para acceder a estas ofertas laborales.

En el portal podrás revisar detalles de cada oferta, las condiciones laborales, el salario y todos los detalles para cada una.

El período de postulación se extenderá desde el 6 al 11 de marzo.

Todo sobre Ofertas Laborales