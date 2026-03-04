Trabajos en Burger King: Revisa todos los empleos disponibles que ofrece la cadena de comida rápida

04 mar. 2026 - 18:00 hrs.

Uno de los locales de comida rápida con vasta experiencia en el país y reconocida en el mercado es Burger King, una de las grandes cadenas líderes que ofrece principalmente hamburguesas en el menú de todo Chile y el mundo.

Actualmente, la firma está en busca de trabajadores para desempeñarse en diversos puestos laborales de la empresa, tanto en la Región Metropolitana como en otras partes del territorio nacional.

¿Cuáles son los trabajos disponibles?

Desde Burger King publicaron una oferta laboral en los siguientes puestos que se encuentran disponibles:

Administrador de turno (en Antofagasta, Calama, Santiago y Viña del Mar.

Crew Burger (en Antofagasta, Calama, Cerrillos, Chillán, Colina, Concepción, Coquimbo, Curauma, Curicó, Estación Central, Huechuraba, Independencia, La Dehesa, La Florida, La Reina, La Serena, Las Condes, Los Andes, Los Ángeles, Machalí, Macul, Maipú, Mostazal, Peñalolén, Providencia, Puente Alto, Puerto Montt, Quilicura, Quillota, Quilpué, Rancagua, San Bernardo, San Miguel, Santiago, Talca, Temuco, Valdivia, Valparaíso, Vitacura, Viña del Mar y Ñuñoa).

En su sitio web, detallan que tienen jornadas full y part time, colación diaria, día libre por cumpleaños, convenios de salud, entretención, educación y belleza, descuentos en marcas, entre otros beneficios.

¿Cómo puedo postular?

El proceso para postular a alguna de las ofertas es sencillo. Quienes estén interesados deben ingresar al sitio web de Burger King e ir a la sección "Trabaja con nosotros", o haz clic aquí. Al entrar al link anterior, te aparecerán todas las opciones que estén disponibles y debes seleccionar la opción "ver más" en donde te interese postular y al cargo que quieras ocupar.

Luego, debes iniciar sesión en el sitio web, incluso puedes hacerlo con tu cuenta personal de LinkedIn y Gmail. Quien postule debe completar su información personal y laboral solicitada por la plataforma y, finalmente, enviar la solicitud de trabajo.

Una vez realizado este paso, solo queda esperar la respuesta desde Burger King en caso de avanzar en el proceso de selección.

