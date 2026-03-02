Con sueldos desde los $35 millones anuales: Estados Unidos abre vacantes para docentes chilenos

02 mar. 2026 - 13:00 hrs.

Diversas escuelas públicas de Estados Unidos abrieron una nueva convocatoria laboral dirigida exclusivamente a docentes de Chile, que contempla contratos formales que permiten residir y trabajar legalmente en el país norteamericano por un período mínimo de dos años.

La oferta laboral está dirigida a profesores de educación primaria que tengan conocimientos principalmente en español, ciencias, matemáticas y educación especial.

Los sueldos que ofrecen para los trabajos van desde los $35.460.490 a los $47.568.950 de manera anual, es decir, desde los $2.995.041 a los $3.964.079 mensuales, incluyendo además seguro médico, pasaje aéreo y la posibilidad de viajar con cónyuge e hijos menores de edad.

¿Cuáles son los requisitos y cómo se puede postular?

Desde Participate Learning detallaron que los requisitos para postular a la oferta laboral son los siguientes:

Contar con nivel avanzado de inglés.

Tener al menos dos años de experiencia docente a tiempo completo posterior a la obtención del título universitario.

Estar trabajando actualmente.

Poseer licencia de conducir vigente.

Tener disponibilidad para residir en Estados Unidos por un período mínimo de dos años.

Dentro de la convocatoria, se considera especialmente la búsqueda de docentes de educación especial (Special Ed), una de las áreas con mayor demanda debido a su nivel de especialización y al trabajo directo con estudiantes con distintas necesidades de aprendizaje, en coordinación con equipos educativos y familias.

"Esta es una oportunidad laboral valiosa para docentes de Chile que desean ampliar su experiencia profesional en Estados Unidos. Además del desarrollo profesional, la experiencia les permitirá fortalecer habilidades pedagógicas en contextos educativos diversos y multiculturales", mencionó Ronald Ramírez, gerente de reclutamiento de Participate Learning para Latinoamérica.

La postulación se encuentra abierta durante todo el año, es completamente gratuita y se realiza de manera online en el sitio web de Participate Learning. Pincha aquí para conocer todos los detalles.

