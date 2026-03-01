Fuero maternal: ¿Se mantiene si renuncio y entro a otro trabajo?

01 mar. 2026 - 10:00 hrs.

El fuero maternal es uno de los beneficios más importantes para las trabajadoras, ya que protege frente a despidos desde el inicio del embarazo hasta un año después de terminado el postnatal (que dura 12 semanas o 84 días después del parto).

Si una trabajadora con fuero maternal renuncia a su empleo y comienza a trabajar en otro, sigue teniendo derecho al fuero. Esto significa que, durante este período, el empleador no puede despedirla sin autorización judicial.

¿Cómo funciona legalmente el fuero maternal?

Durante el fuero maternal, el empleador debe solicitar un desafuero ante los Tribunales de Justicia si desea poner término al contrato. El juez solo puede conceder el desafuero en los casos establecidos por la ley:

Causales de vencimiento del contrato o conclusión de los trabajos que dieron origen al contrato (artículo 159, números 4 y 5).

Causales disciplinarias por hechos cometidos por la trabajadora (artículo 160).

En resumen, el fuero maternal se mantiene incluso al cambiar de empleador, ya sea por despido o renuncia, garantizando que la trabajadora siga protegida según lo establecido en el artículo 174 del Código del Trabajo.

