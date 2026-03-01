¿En cuánto se vendieron los bienes de Mauricio Pinilla?: Subastaron un auto deportivo y la marca "Pinigol"

01 mar. 2026 - 10:15 hrs.

Ante una decena de asistentes, el pasado miércoles se llevó a cabo la subasta de varios bienes pertenecientes a Mauricio Pinilla, incluyendo un lujoso auto deportivo, la marca "Pinigol" y acciones en varias empresas.

El exfutbolista arrastra una deuda de 1.670 millones de pesos tras una serie de problemas económicos e incumplimientos bancarios derivados de un negocio en el que se vio involucrado en 2016 con un bar en el barrio Bellavista.

En consecuencia, hace unos días el 15° Juzgado Civil de Santiago ordenó concretar un remate en el que se debían subastar siete sociedades, seis derechos de participación en otras, un loteo de terreno, un vehículo BMW y la mencionada marca, según detalló Las Últimas Noticias.

¿En cuánto se vendieron los bienes de Pinilla?

El vehículo BMW, modelo 330i, del año 2022, se vendió en $16.5 millones, aunque el valor final para su comprador fue de $19.5 millones, sumando IVA y comisión. Se lo adjudicó Luis Soto, que se dedica a la compraventa de autos.

En tanto, de las 13 sociedades subastadas, solo dos tuvieron postores: Inversiones Maulessan, que el 100% se vendió en $500.000; y Servicios Grosseto, que el 100% salió en $74 millones, pues incluía derechos en algunos terrenos.

En tanto, otros activos como el loteo P Uno-H en la antigua hacienda Apoquindo en Las Condes, que tenía una postura mínima de $47.399.254, y el 25% del Bar Constitución no recibieron ofertas.

La marca Pinigol

En el caso de la marca "Pinigol", fue adjudicada por un valor de $900.000. El nuevo dueño del nombre es Claudio Gálvez, quien aseguró al citado medio que no tiene ningún vínculo con Pinilla. "Es una apuesta porque en este momento no es mucho lo que se puede hacer con la marca".

"Hoy no es el minuto para comercializarla, pero en algún tiempo puede valer algo más. Y en ese momento el negocio puede ser vendérsela a una empresa o alguien que quiera usarla para productos deportivos, o lo que sea", explicó el inversionista, que además deberá pagar $1.670.664 correspondiente al valor de la renovación de la marca en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).

A pesar de ser el nombre con el que se identifica al deportista, el abogado Angel Labra, del estudio Ámate Abogados, dijo a LUN que "la persona que adquiere la marca pasa a ser titular de esta y la puede explotar de la manera que quiera (...) Obviamente no está adquiriendo la imagen o el rostro de Pinilla, ahí se toparía con otros derechos".

