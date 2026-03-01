Donald Trump amenaza a Irán con usar una fuerza "nunca antes vista" si toma represalias

01 mar. 2026 - 06:14 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente Donald Trump dijo este domingo que Estados Unidos golpeará a Irán con "una fuerza nunca antes vista" si toma represalias contra los ataques de Washington e Israel que mataron a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

"Irán acaba de declarar que hoy va a atacar muy fuerte, más fuerte que nunca", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "¡PERO MEJOR QUE NO LO HAGAN, PORQUE SI LO HACEN, LOS ATACAREMOS CON UNA FUERZA NUNCA ANTES VISTA!", advirtió.

Pese a estas declaraciones, Irán ha efectuado ataques con misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Oriente Medio e Israel.

Continúan los bombardeos en Medio Oriente

Por otro lado, se han registrado nuevas explosiones en Manama y Doha, capitales de Baréin y Catar, respectivamente, así como en la ciudad emiratí de Dubái.

Entre los objetivos de la nueva ofensiva iraní se encuentran veintisiete bases estadounidenses en la región, así como el cuartel general del ejército israelí y un complejo industrial de defensa en Tel Aviv, informó la televisión estatal de la república islámica.

En paralelo, han continuado los bombardeos en Teherán, la capital de Irán, por parte de Estados Unidos e Israel.

Luego de conocerse la muerte del Ayatolá, Alí Jamenei, se ha podido ver distintas reacciones por parte de los ciudadanos iraníes, ya que algunos han festejado la muerte del líder supremo, mientras que otros han lamentado su partida.

