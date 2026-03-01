"Derecho y deber legítimo": Irán promete ataques sin precedentes contra EEUU e Israel para vengar la muerte de Jamenei

01 mar. 2026 - 08:16 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de confirmar la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, las autoridades iraníes han prometido una venganza con ataques nunca vistos.

"Derecho y deber legítimo"

Entre quienes han expresado esto se encuentra el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, quien afirmó este domingo que vengar la muerte de Jamenei es un "derecho y un deber legítimo".

"La República Islámica de Irán considera su deber y derecho legítimo vengar a los autores e instigadores de este crimen histórico", declaró Pezeshkian en un comunicado difundido por la televisión estatal.

Ataques nunca vistos contra EEUU e Israel

Por su parte, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Alí Larijani, prometió ataques sin precedentes contra Estados Unidos e Israel en respuesta a sus bombardeos, en los que murió el líder supremo.

"AYER, IRÁN DISPARÓ MISILES CONTRA ESTADOS UNIDOS E ISRAEL, E HICIERON DAÑO. HOY, LES ATACAREMOS CON UNA FUERZA QUE JAMÁS HAN CONOCIDO", declaró Larijani en un mensaje en X (Twitter), escribiendo en mayúsculas como suele hacer el presidente estadounidense Donald Trump en su red Truth Social.

Previo a estas declaraciones, el propio Trump advirtió que usaría una fuerza "nunca antes vista" si Irán toma represalias tras los ataques que pusieron fin a la vida de quien fue el líder supremo de la república islámica durante casi 37 años.

