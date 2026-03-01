Se investigan rivalidades deportivas: Hombre se mantiene en riesgo vital tras ser baleado en la cabeza en ataque a su vehículo

01 mar. 2026 - 09:09 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del sábado, un hombre resultó baleado en su cabeza luego de que un sujeto desconocido atacara su vehículo en la comuna de San Ramón, en la Región Metropolitana. Una de las hipótesis que se maneja, es una rencilla por temas deportivos, mientras que la víctima se mantiene en riesgo vital en un hospital.

Hombre en riesgo vital tras homicidio frustrado en San Ramón

El comisario Óscar González, de la Brigada de Homicidios (BH) Sur de la PDI, señaló que los hechos ocurrieron a eso de las 23:00 horas cuando el hombre de 40 años -de nacionalidad chilena- regresaba a su casa junto a su hijo y otros dos acompañantes tras participar en un arengazo a la Universidad de Chile en Pudahuel.

En concreto, los hechos ocurrieron en la intersección de General Barceló Lira con Tacna cuando "un sujeto, de manera inesperada, extrajo un arma de fuego desde sus vestimentas y efectuó una serie de disparos en contra del vehículo en el que transitaban".

Estos disparos terminaron "impactando a la víctima en la región del cráneo, motivo por el cual este fue trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, donde actualmente permanece internado en riesgo vital".

De acuerdo al reporteo de la periodista de Meganoticias, Catalina Briones, la víctima y sus acompañantes se dirigían a la comuna de Puente Alto, pero se desviaron a San Ramón con la intención de comprar comida y en ese contexto fue que se produjo el ataque con armas de fuego.

Luego de percutar los disparos, el atacante se dio a la fuga y fueron los mismos acompañantes de la víctima quienes lo llevaron al hospital. Allí, fue el carabinero de "punto fijo" quien realizó la denuncia para alertar al Ministerio Público sobre este hecho que se investiga como "homicidio frustrado".

Debido a las circunstancias en las que se produjo el ataque, no descartan que el hecho pueda estar vinculado a rivalidades asociadas al ámbito deportivo; sin embargo, esta hipótesis debe ser confirmada o desestimada con la investigación que desarrolla la BH Sur de la PDI.

Todo sobre Policial