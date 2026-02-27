China desplaza a Chile al tercer lugar del ranking mundial de producción de litio en 2025

27 feb. 2026 - 07:19 hrs.

¿Qué pasó?

Chile fue desplazado por China al tercer puesto entre los mayores productores mundiales de litio, según las estimaciones de producción minera del metal para 2025 del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

La información fue publicada por El Mercurio, que además consigna que los expertos coinciden en que Chile se está quedando atrás en la competencia por el litio, debido a que otros países han aumentado su producción con mayor rapidez.

El USGS estima que Australia produjo 92.000 toneladas de contenido de litio en 2025, un alza frente a las 82.700 registradas en 2024. En segundo lugar se ubica ahora China, que en 2025 alcanzó 62.000 toneladas, muy por sobre las 41.400 producidas el año anterior.

Producción de Chile subió, pero no lo suficiente para mantener puesto

La producción de Chile también aumentó, pasando de 48.900 toneladas en 2024 a 56.000 en 2025. Sin embargo, este incremento no fue suficiente para mantener el segundo puesto a nivel mundial, quedando así en el tercer lugar entre los mayores productores del metal.

"China expandió su producción muy rápido con nuevas minas de roca dura que entraron o aceleraron en 2023 y 2024, por ejemplo, Jianxiawo, Lijiagou, Shuinanduan, y al ramp up (escalamiento o aumento progresivo de la producción) de Huashan. En salmueras, también sumó oferta con activos como Qarhan, Shehong y Jiezechaka, con arranques en 2024 y 2025, y aumentos en Chaidam y Zabuye. Se espera que China siga aumentando su producción en los próximos años", explicó Nassam Estibill, director de consultoría de Wood Mackenzie.

A esto se suma que otros productores que siguen a Chile, como Zimbabue y Argentina, también incrementaron su producción, con 28.000 y 23.000 toneladas en 2025, respectivamente, lo que los acerca a la posición del país.

