Se aproxima sistema frontal que podría dejar hasta 150 mm de lluvia: Conoce las zonas que se verían afectadas

26 feb. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Si bien en estos días las altas temperaturas han estado presentes en la Región Metropolitana, un panorama completamente opuesto ocurrirá en la zona sur.

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, adelantó que un sistema frontal se desarrollará en algunas partes del país, el que podría dejar hasta 150 mm de lluvia en los próximos días en la región de Aysén.

¿Qué zonas se verían afectadas?

El experto partió diciendo que el fenómeno meteorológico puede "acumular hasta 150 mm de agua, 150 litros por metro cuadrado".

Según el pronóstico del tiempo que entregó el comunicador, indicó que el sistema frontal va a registrarse entre el viernes 27 de febrero y el domingo 1 de marzo, pero también podría alargarse "hasta la mañana del día lunes 2".

Sobre las otras zonas afectadas y las precipitaciones que recibirían, Sepúlveda detalló que dejarán "harta agua en dos tandas". El pronóstico es el siguiente:

Puerto Montt y Lago Llanquihue, región de Los Lagos: 90 mm.

90 mm. Sectores costeros de Los Ríos: 70 mm.

70 mm. Sectores costeros de La Araucanía: 50-60 mm.

En la región de La Araucanía y Los Ríos, la isoterma cero rondaría entre los 2900 y 3000 metros. "Incluso la región de Los Lagos, 2800 metros es alta”, afirmó el experto, para luego recalcar: “Atención la zona de Palena, en la región de Los Lagos, que puede haber sectores que acumulen más de 120 milímetros en ambos eventos”.

Eso sí, Sepúlveda recalcó que las precipitaciones “van a tener una pausita ahí entre el sábado en la noche y la madrugada del domingo, que va a ser muy buena. Pero con isoterma cero alta, así que ojo con la crecida de los ríos, de los esteros en el sur este fin de semana".

