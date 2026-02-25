"Estaremos preparados para responder en consecuencia": EEUU advierte a Cuba por tiroteo a lancha que dejó cuatro muertos

25 feb. 2026 - 22:15 hrs.

¿Qué pasó?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este miércoles que su país responderá "en consecuencia" una vez que tenga todos los antecedentes sobre el ataque de Cuba contra una lancha procedente de Florida, en el que murieron cuatro tripulantes.

"Estaremos preparados para responder en consecuencia"

"No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que ellos (Cuba) nos han dicho, y estoy muy, muy seguro de que conoceremos la historia completa de lo que ocurrió aquí", dijo Rubio a la prensa en la nación caribeña de San Cristóbal y Nieves, adonde viajó para una cumbre con líderes caribeños.

"A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia", añadió.

"Estamos vigilando"

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que la Casa Blanca está "vigilando" el incidente, pero añadió que espera que no sea grave.

"Sin duda es una situación que estamos vigilando; ojalá no sea tan grave como tememos que pueda ser. Pero no puedo decir más, porque simplemente no sé más", declaró Vance a los periodistas.

Florida investiga la muerte de los ocupantes de la lancha

El estado de Florida anunció la apertura de una investigación sobre la muerte de los ocupantes de la lancha, quienes fueron abatidos por la Guardia Costera cubana en aguas territoriales de la isla.

"He ordenado a la Oficina de Fiscalía Estatal que trabaje con nuestros socios federales, estatales y policiales para iniciar una investigación", señaló el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en redes sociales.

"El gobierno cubano no es de fiar y haremos todo lo que esté en nuestra mano para pedir cuentas a estos comunistas", añadió.

