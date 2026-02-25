Juanes sorprendió cantando "Loca" de Chico Trujillo en Viña 2026: Hizo un remix con "La camisa negra"
Mientras interpretaba "La camisa negra", Juanes sorprendió al público de Viña 2026 al cantar "Loca", la clásica canción de Chico Trujillo que hizo vibrar a toda la Quinta Vergara esta noche.
El colombiano estuvo a cargo de abrir la cuarta noche del Festival de Viña del Mar con todo el romanticismo.
Además de hacer cantar al "Monstruo" con "Fotografía" junto a Mon Laferte, reventó en aplausos cuando comenzaron a corear inmediatamente el tema de Aldo "Macha" Asenjo.
Tras 15 años de receso, Juanes volvió a reencontrarse con el público chileno y lo hizo en grande, ganándose el cariño y respeto de la Quinta Vergara y consagrándose una vez más como un artista de vasta trayectoria en su cuarta presentación en el festival.
El remix de "La camisa negra" y "Loca"
El cantante colombiano hizo gritar de inmediato al "Monstruo" al tocar los acordes de la canción de Chico Trujillo, y la fiesta se armó en cuestión de segundos: bailó y cantó todo el público al ritmo de la cumbia chilena.
El momento culminó volviendo a interpretar "La camisa negra", y la noche cerró con la entrega conjunta de las Gaviotas de Plata y Oro, que la Quinta Vergara pidió a gritos para Juanes y su banda.
Leer más de
Notas relacionadas
- En una noche cargada de emociones: Juanes recibió su primera Gaviota de Oro en el Festival de Viña
- Bajó del escenario y cantó desde el público: Juanes deleitó al Monstruo con "Para tu amor" en el Festival de Viña
- Juanes sube al escenario a Mon Laferte para cantar juntos "Fotografía" en el Festival de Viña 2026