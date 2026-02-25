Juanes sorprendió cantando "Loca" de Chico Trujillo en Viña 2026: Hizo un remix con "La camisa negra"

25 feb. 2026 - 23:21 hrs.

Mientras interpretaba "La camisa negra", Juanes sorprendió al público de Viña 2026 al cantar "Loca", la clásica canción de Chico Trujillo que hizo vibrar a toda la Quinta Vergara esta noche.

El colombiano estuvo a cargo de abrir la cuarta noche del Festival de Viña del Mar con todo el romanticismo.

Además de hacer cantar al "Monstruo" con "Fotografía" junto a Mon Laferte, reventó en aplausos cuando comenzaron a corear inmediatamente el tema de Aldo "Macha" Asenjo.

Tras 15 años de receso, Juanes volvió a reencontrarse con el público chileno y lo hizo en grande, ganándose el cariño y respeto de la Quinta Vergara y consagrándose una vez más como un artista de vasta trayectoria en su cuarta presentación en el festival.

El remix de "La camisa negra" y "Loca"

El cantante colombiano hizo gritar de inmediato al "Monstruo" al tocar los acordes de la canción de Chico Trujillo, y la fiesta se armó en cuestión de segundos: bailó y cantó todo el público al ritmo de la cumbia chilena.

El momento culminó volviendo a interpretar "La camisa negra", y la noche cerró con la entrega conjunta de las Gaviotas de Plata y Oro, que la Quinta Vergara pidió a gritos para Juanes y su banda.

