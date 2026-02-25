"Me encantan": Mon Laferte reveló ser fan de dos artistas que se presentarán en Viña 2026

25 feb. 2026 - 19:54 hrs.

En la antesala de su esperada presentación de este jueves en la Quinta Vergara, Mon Laferte se sinceró con Mega.cl sobre la emoción de reencontrarse con el Festival de Viña del Mar, sus expectativas para el show y, de paso, reveló cuáles son sus artistas favoritos de esta edición del certamen.

En conversación con la periodista Paulina Flores, la cantante viñamarina no dudó en nombrar a sus preferidos del cartel 2026, entre amigos cercanos, ídolos musicales y una sorpresa que nadie esperaba: un chileno y un argentino que también pisarán el escenario del anfiteatro esta semana.

Mon Laferte regresa a la Quinta Vergara por tercera vez, y lo hace consolidada como una de las artistas nacionales más influyentes de las últimas décadas, con un repertorio repleto de hits que prometen hacer vibrar a la Ciudad Jardín.

"Me encanta, tiene un disco muy hermoso"

Cuando Paulina Flores le preguntó con quién planea ponerse en "modo fan" durante el festival, la cantante comenzó nombrando a sus amigos en la parrilla: "Tengo bastantes, como Jesse & Joy, Bomba Estéreo y Juanes", respondió con naturalidad.

Pero el momento más sorpresivo llegó cuando la periodista mencionó a Pablo Chill-E. Mon Laferte reaccionó con entusiasmo genuino: "Ay, me encanta Pablo Chill-E, me encanta Milo J. Él tiene un disco, el último, que es muy hermoso. Y Gloria Estefan me encanta también, la amo", expresó.

Una declaración que dejó en evidencia que Mon Laferte llega al Festival no solo a dar un show memorable, sino también a disfrutarlo como la fanática de la música que siempre ha sido.

