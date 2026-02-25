Festival de Viña 2026: Sigue en vivo la cuarta noche con transmisión especial con lengua de señas

25 feb. 2026 - 21:00 hrs.

La cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 llegó con todo. Tras tres jornadas de altísimo nivel que ya dejaron memorias imborrables con Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Bomba Estéreo, Jesse & Joy y el histórico debut del K-Pop con NMIXX, el certamen más importante de América Latina sigue encendido y esta noche promete ser una de las más emotivas de la edición.

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda regresan a la conducción a partir de las 21:15 horas desde el Anfiteatro Quinta Vergara para guiar una noche que mezcla rock latino de talla mundial, humor de vanguardia y el ritmo incontenible de la cumbia contemporánea.

Tal como ocurrió el 2025, todas las presentaciones tendrán un ingrediente especial mediante la señal de Mega 2: la interpretación en lengua de señas, la que ha sido aplaudida por usuarios de redes sociales.

La señal es emitida por Mega 2 , la cual es gratuita y de libre recepción. Solo necesitas sintonizar el canal 9.2 HD en tu televisor con norma digital o ver la transmisión a través de la plataforma de streaming Mega GO o Disney+.

El espectáculo también lo puedes seguir mediante esta misma nota, desde tu celular o computadora, en cualquier lugar en el que estés.

Los artistas de la cuarta noche

La parrilla de este miércoles 25 de febrero no tiene punto débil. Juanes abre el espectáculo en lo que se anticipa como uno de los shows más esperados de toda la semana. El colombiano, ganador de múltiples Grammy y Latin Grammy, no pisaba el escenario de la Quinta Vergara desde 2009, y regresa en un momento de plena madurez artística. Su show promete ser un viaje emocionante por sus clásicos del pop rock —desde La camisa negra hasta A Dios le pido— y sus trabajos más recientes, con su guitarra eléctrica siempre al mando.

El bloque del humor traerá un hito sin precedentes en los 65 años de historia del festival. Asskha Sumathra, la reconocida figura del transformismo y la comedia nacional creada por el comediante Óscar Guzmán y ganadora del programa Coliseo, debutará oficialmente en la Quinta Vergara con una rutina que apuesta por la sátira social y los relatos de la vida cotidiana chilena. Una apuesta valiente e inédita para el escenario más exigente del país.

El cierre de la noche es para Ke Personajes, la agrupación argentina que se ha convertido en uno de los fenómenos más escuchados en plataformas digitales dentro de la cumbia contemporánea. Su llegada a Viña apunta directamente a las generaciones más jóvenes y a terminar la noche con la energía al máximo.

