Matteo Bocelli y Skarleth Labra son los nuevos Reyes del Festival de Viña 2026

25 feb. 2026 - 21:32 hrs.

En una reñida votación que mantuvo en vilo a los 20 candidatos en competencia, Matteo Bocelli y Skarleth Labra fueron coronados Rey y Reina del Festival de Viña 2026, tras el escrutinio final de la prensa acreditada en la Quinta Vergara.

El cantante italiano disputó el título con un grupo de peso, enfrentándose a Stefan Kramer, Karim Butte y Fernando Godoy, entre otros aspirantes a la corona. Por su parte, la ex chica reality tuvo que competir contra figuras de la talla de Karen Doggenweiler, el grupo surcoreano NMIXX y la Miss Universo 2025, Fátima Bosch para alzarse con el triunfo.

Como dicta la tradición, se espera que ambos ganadores protagonicen el esperado piscinazo en las próximas horas, aunque los organizadores del evento aún no han confirmado los detalles del momento.

El cómputo final

Cerca de las 21:00 horas se conoció el último voto del jurado periodístico, sellando así la elección de los nuevos monarcas del festival. Matteo Bocelli, quien cerró con broche de oro la primera noche del certamen, se llevó la victoria con 31 votos, mientras que Skarleth Labra estuvo a tan solo un sufragio de igualarlo, acumulando 30 preferencias entre los periodistas acreditados.

El italiano lideró el conteo masculino desde el primer momento sin ceder jamás su posición, en tanto que la disputa femenina fue más pareja en sus inicios: la animadora del festival, Karen Doggenweiler, le plantó cara a Labra durante los primeros instantes del escrutinio antes de que la bailarina terminara por imponerse definitivamente.

